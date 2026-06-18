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Уровень покрытия эскроу в Ростовской области снизился на 15%

В Ростовской области наблюдается значительное ухудшение ситуации в строительной отрасли среди крупных регионов России. За год регион потерял 15% в доле проектного финансирования, обеспеченного средствами дольщиков. Об этом сообщила пресс-служба Единого ресурса застройщиков, ссылаясь на данные ЦБ РФ.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области наблюдается значительное ухудшение ситуации в строительной отрасли среди крупных регионов России. За год регион потерял 15% в доле проектного финансирования, обеспеченного средствами дольщиков. Об этом сообщила пресс-служба Единого ресурса застройщиков, ссылаясь на данные ЦБ РФ.

На 1 мая 2026 года на счетах эскроу в Ростовской области накоплено лишь 65% средств, необходимых для покрытия задолженности застройщиков перед банками. За последний месяц этот показатель уменьшился еще на 1%. В общероссийском рейтинге регион занимает 16-е место среди 20 крупнейших субъектов, стабильно оставаясь в группе с низким уровнем покрытия задолженности.