Спорткомплексы и базы отдыха экс-депутата из Волгограда ушли государству

С иском в Среднеахтубинский райсуд Волгоградской области обратилась прокуратура. Надзорный орган потребовал признать недействительным договоры дарения, заключённые между футбольным клубом «Олимпия-2» и семьей депутата. Речь шла о недвижимости и двух автомобилях — Mercedes-Benz и BMW, которые принадлежали клубу, но были переданы в дар родственнику Чувальского.