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Спорткомплексы и базы отдыха экс-депутата из Волгограда ушли государству

Базы отдыха «Тополёк», «Дубравушка» и «Железнодорожник», а такде два спорткомплекса и учебно-тренировочная база «Олимпия» расположены на берегу Волги.

Четвёртый кассационный суд оставил без имущества бывшего депутата Волгоградской облдумы Николая Чувальского. В доход государства ушли базы отдыха «Тополёк», «Дубравушка» и «Железнодорожник», два спорткомплекса и учебно-тренировочная база «Олимпия».

Объекты расположены на берегу Волги в посёлке Пятилетка неподалеку от Краснослободска, сообщает v1.ru.

С иском в Среднеахтубинский райсуд Волгоградской области обратилась прокуратура. Надзорный орган потребовал признать недействительным договоры дарения, заключённые между футбольным клубом «Олимпия-2» и семьей депутата. Речь шла о недвижимости и двух автомобилях — Mercedes-Benz и BMW, которые принадлежали клубу, но были переданы в дар родственнику Чувальского.

Райсуд поддержал прокуратуру только в части иска — автомобили остались у нового владельца. Экс-депутат попытался оспорить это решение в апелляционной инстанции, однако ему было отказано в удовлетворении жалобы.

Накануне, 17 июня, была рассмотрена кассационная жалоба Николая Чувальского. Суд его не поддержал.

Ранее стало известно, что у заместителя начальника Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора Александра Галушкина хотят отнять имущество, которое он оформил на маму.