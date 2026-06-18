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Нижегородский аэропорт принял 27 рейсов, следовавших в Москву

Пассажиры находятся либо в салонах самолетов, либо в здании терминала.

Источник: Нижегородская правда

Аэропорт им. Чкалова в Нижнем Новгороде принял уже 27 рейсов, следовавших в Москву, из-за ограничений в аэропортах столицы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Нижегородский аэропорт принял в качестве запасного 12 самолетов из российских городов и 15 международных рейсов, следовавших в Москву. Они обслуживаются оперативным штабом, в который вошли руководители служб авиагавани, представители авиакомпаний и топливозаправочных служб.

На период дозаправки и ожидания пассажиры находятся либо в салонах самолетов, либо в здании терминала. Длительность ограничений на использование воздушного пространства в аэропортах московского авиаузла станет известна позже.

С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний. В зонах ожидания разместили дополнительные мягкие места для сидения и кулеры с питьевой водой. Актуальную информацию о рейсах можно узнать на онлайн-табло аэропорта.

Напомним, что сегодня, 18 июня, в 02:25 международный аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Ночью в регионе также действовал режим «Беспилотная опасность». Два рейса были отменены и еще три задержаны.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, куда можно улететь из аэропорта им. Чкалова в Нижнем Новгороде этим летом.