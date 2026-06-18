Нижегородский аэропорт принял 27 рейсов, следовавших в Москву

Напомним, что сегодня, 18 июня, в 02:25 международный аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Ночью в регионе также действовал режим «Беспилотная опасность». Два рейса были отменены и еще три задержаны.