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Нижегородский аэропорт продолжает принимать самолеты, которые следовали в Москву

Уже принято 27 рейсов, из них 15 — международные.

Источник: Время

Аэропорт Нижнего Новгорода продолжает принимать в качестве запасного рейсы, следовавшие в столицу. На текущий момент уже принято 27, из них 15 — международные, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Для обеспечения обслуживания всех бортов в аэропорту был создан оперативный штаб, в который вошли руководители служб авиагавани, представители авиакомпаний и топливозаправочных служб, привлечен дополнительный персонал», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

По решению экипажей пассажиры находятся либо в салонах самолетов на период дозаправки и дальнейшего ожидания разрешения на вылет в аэропорты назначения, либо в здании терминала. В настоящее время авиакомпании ожидают обновление информации о длительности ограничений на использование воздушного пространства в аэропортах московского авиаузла для принятия дальнейших решений.

«Со всеми пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, а в зонах ожидания терминала оперативно разместили дополнительные мягкие места для сидения и кулеры с питьевой водой, предоставляются напитки и питание», — уточняется в публикации.

Напомним, что режим «Беспилотная опасность» был введен на территории Нижегородской области сегодня утром.