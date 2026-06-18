Нижегородский аэропорт продолжает принимать самолеты, которые следовали в Москву

По решению экипажей пассажиры находятся либо в салонах самолетов на период дозаправки и дальнейшего ожидания разрешения на вылет в аэропорты назначения, либо в здании терминала. В настоящее время авиакомпании ожидают обновление информации о длительности ограничений на использование воздушного пространства в аэропортах московского авиаузла для принятия дальнейших решений.