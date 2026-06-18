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«Готовимся к выходным»: погода на калининградском побережье 18 июня

Информацию «Клопс» передали спасатели.

Источник: Клопс.ru

На море снова отбойное течение и холод, спасатели надеются лишь на тёплые выходные. Об обстановке на пляжах «Клопс» доложили спасатели.

В четверг, 18 июня, зайти в воду получится только в Пионерском.

Балтийск: чёрный флаг, температура воды +14−15 °C, отбойное течение и накат волны. Зеленоградск: флаг чёрный, купание запрещено. Температура воды +15 °C. Пионерский: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +15 °C, воздуха — +15 °C. «Обстановка спокойная, готовимся к выходным», — говорит спасатель. Светлогорск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +14 °C, юго-западный ветер. Янтарный: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +14 °C, большая волна.

Информация актуальна на момент публикации.