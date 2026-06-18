Серебряный призёр Олимпиады-2026 Никита Филиппов посетил Красноярск

Он также рассказал о любви к футбольному «Спартаку» и заявил, что на предстоящем чемпионате мира будет болеть за Португалию и Роналду. В Красноярске его никто не узнал, но спортсмен отнёсся к этому с юмором: «У нас специфика спорта — мы бегаем в шлемах и очках».