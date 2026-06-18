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Серебряный призёр Олимпиады-2026 Никита Филиппов посетил Красноярск

Филиппов приехал в Красноярск по приглашению друга.

Вице-чемпион зимней Олимпиады-2026 по ски-альпинизму Никита Филиппов приехал в Красноярск по приглашению друга Павла Якимова, чемпиона мира по зимнему триатлону. Спортсмен осмотрел город, побывал у часовни на Покровке, посетил Подгорный и пообщался с юными лыжниками и биатлонистами на базе «Воробьи», где показал олимпийскую медаль и ответил на вопросы. Об этом сообщают gornovosti.ru.

Филиппов отметил, что Красноярск напомнил ему родной Петропавловск-Камчатский: «Город большой, развитый, с красивой природой». По его словам, в сибирском регионе есть перспективы для развития ски-альпинизма — нужно проводить больше соревнований и открывать детские секции.

Спортсмен заявил, что его цель в предстоящем сезоне — победа на чемпионате мира в Азербайджане. Также он поделился, что в России достаточно мест для тренировок: Красная Поляна, Эльбрус, Кировск и другие. Филиппов, который уже стал 26-кратным чемпионом России, признался, что хочет довести это число до ста: «Сотня — красивое число, мне нравится».

Он также рассказал о любви к футбольному «Спартаку» и заявил, что на предстоящем чемпионате мира будет болеть за Португалию и Роналду. В Красноярске его никто не узнал, но спортсмен отнёсся к этому с юмором: «У нас специфика спорта — мы бегаем в шлемах и очках».