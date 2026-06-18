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Над Россией за ночь сбили 555 украинских беспилотников — Минобороны

Дроны перехватывали над 17 областями, Крымом, Москвой и Азовским морем.

Источник: Клопс.ru

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников над регионами РФ и Азовским морем. Об этом Минобороны России пишет в своём телеграм-канале в четверг, 18 июня.

По данным ведомства, дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями, Москвой и Подмосковьем, Крымом и акваторией Азовского моря.

В ответ на атаки российские военные применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также дальние ударные беспилотники. Целями стали объекты топливно-энергетического комплекса Украины, которые, по данным Минобороны, обеспечивали ВСУ.

«Поражены склад ГСМ в населённом пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино Полтавской области», — говорится в сообщении.

Утром все четыре московских аэропорта перестали принимать и отправлять самолёты из соображений безопасности. Из-за этого в калининградском Храброво сдвинулось расписание.

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