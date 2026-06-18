В Перми прошёл мощный ливень с градом

«В ближайшие 1−3 часа локальные грозы ожидаются в центральных и восточных районах края со смещением на север. Из-за высокой скорости ветра в средней тропосфере есть условия для локальных сильных ливней, града и шквалов в зонах осадков», — объяснил учёный в телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края».