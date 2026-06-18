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В Перми прошёл мощный ливень с градом

Сейчас на улицах города наблюдаются потопы.

Днём 18 июня в Перми прошёл мощный ливень, сопровождавшийся градом.

Очевидцы рассказали сайту perm.aif.ru, что сейчас на улицах города наблюдаются потопы. Так, улицу Ленина затопило водой, перейти дорогу сухим невозможно.

«Ливневая канализация не справляется с нагрузкой. Вода быстро скапливается на проезжей части и тротуарах», — написала пермячка.

Как объяснил доктор географический наук Андрей Шихов, неблагоприятное погодное условие было связано с локальным кучево-дождевым облаком, которое по структуре имело некоторые признаки суперячейки (это особый тип мощной грозовой облачности, внутри которой существует устойчивая вращающаяся восходящая колонна воздуха).

«В ближайшие 1−3 часа локальные грозы ожидаются в центральных и восточных районах края со смещением на север. Из-за высокой скорости ветра в средней тропосфере есть условия для локальных сильных ливней, града и шквалов в зонах осадков», — объяснил учёный в телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края».