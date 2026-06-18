Ливни ожидаются в Нижегородской области 18 июня

ГУ МЧС России по Нижегородской области отправило на мобильные устройства нижегородцев экстренное предупреждение. Уже сегодня, 18 июня, в ближайшие часы в регионе начнутся сильные дожди. Неблагоприятные погодные условия сохранятся вплоть до ночи на 19 июня.
Сотрудники спасательной службы призывают жителей быть предельно внимательными. Спасатели советуют автомобилистам снизить скорость и по возможности избегать проезда через низинные участки.
Ранее сильные дожди снова обрушатся на Нижегородскую область 17 июня.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше