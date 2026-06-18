Волгоградская область создает цифровую систему управления лесами

Волгоградская область стала первым регионом России, начавшим разрабатывать комплексную цифровую экосистему управления лесным хозяйством. Она должна быть готова до конца 2026 года.
Как рассказали «РГ» в пресс-службе администрации области, работу ведет местная ИТ-компания. Система объединит три информационных продукта. Первый — это онлайн-сервис «Сполох», который принимает данные с сети грозопеленгаторов, обрабатывает их и оповещает диспетчеров МЧС и лесные службы о возникающей опасности. Происходит автоматическая сверка с данными мировых сетей наблюдения за грозами и оценка пожарной опасности с учетом состояния растительности и типа леса.
Например, если грозовые разряды не сопровождаются ливнем, то риск высок. Тогда в течение 30 секунд диспетчер получит предупреждение. Если опасность ландшафтного пожара невысока, компьютерный комплекс молча будет наблюдать за местом удара молнии в течение нескольких суток, чтобы убедиться, что ничего не загорелось.
Второй продукт — это система превентивной защиты населенных пунктов «Огнерубеж». Вокруг сел, деревень, хуторов и станиц должны быть минерализованные полосы, препятствующие распространению пламени. Теперь они будут проектироваться автоматически. Программа распределит ответственность между арендаторами и муниципалитетами за опашку, очистку от валежника и мусора и организацию пожарных проездов к водоемам, а затем проконтролирует качество работ через мобильное приложение с GPS-треками и фотофиксацией. Более 35 проверок нормативов позволят за один рабочий день сформировать готовое юридическое предписание.
Наконец, третья составляющая — цифровая платформа «Лесрегион» — обеспечит прозрачность всех операций в лесном хозяйстве региона. С минимальным участием человека будут проходить все процессы — от планирования до отчетности. Ручной труд и дублирование данных сведется к нулю. Программа будет вести государственный лесной реестр, обрабатывать заявления от населения, а также администрировать платежи за пользование зелеными массивами. Дела об административных правонарушениях тоже будут составляться «на автомате». А еще будет создан единый интернет-магазин лесной продукции.
Хотя комплекс еще в разработке, проект уже представили на майском форуме «Цифровой лес» в Нижнем Новгороде. Идея получила поддержку федеральных властей и вызвала интерес у других регионов.
«Мы входим в летний период пожароопасного сезона. Влияние человеческого фактора снижается, однако повышаются риски возникновения лесных пожаров по причине сухих гроз. Причем, как правило, в отдаленной и труднодоступной местности. Поэтому регионам нужно привести все силы и средства в максимальную готовность, обеспечить постоянный мониторинг лесопожарной обстановки», — сказал глава Рослесхоза Иван Советников.
Сегодня в 48 регионах страны установлен особый противопожарный режим, на время которого ограничен доступ в леса.
Кстати.
С 1 сентября вступят в силу новые Правила пожарной безопасности в лесах. В частности, вводится запрет на использование пиротехнических средств в лесах во время пожароопасного сезона. Увеличивается до 1,4 метра ширина минерализованной полосы, отделяющей примыкающие к лесам земельные участки, на которых разрешено выжигание хвороста и других горючих материалов. Также в документе уточняется, что мониторинг пожарной опасности и лесных пожаров ведется, в том числе, с помощью специализированного программного обеспечения. Правда, в облкомприроды Волгоградской области уточнили, что речь идет не о новой разработке, а об ИСДМ-Рослесхоз (Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров). На сегодня это основной инструмент дистанционного выявления лесных пожаров. Система круглосуточно анализирует данные со спутников, фиксирует возгорания и их динамику и автоматически передает информацию в диспетчерские службы.