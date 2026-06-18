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Волгоградская область создает цифровую систему управления лесами

Волгоградская область стала первым регионом России, начавшим разрабатывать комплексную цифровую экосистему управления лесным хозяйством. Она должна быть готова до конца 2026 года.

Источник: "Российская газета"

Волгоградская область стала первым регионом России, начавшим разрабатывать комплексную цифровую экосистему управления лесным хозяйством. Она должна быть готова до конца 2026 года.

Как рассказали «РГ» в пресс-службе администрации области, работу ведет местная ИТ-компания. Система объединит три информационных продукта. Первый — это онлайн-сервис «Сполох», который принимает данные с сети грозопеленгаторов, обрабатывает их и оповещает диспетчеров МЧС и лесные службы о возникающей опасности. Происходит автоматическая сверка с данными мировых сетей наблюдения за грозами и оценка пожарной опасности с учетом состояния растительности и типа леса.

Например, если грозовые разряды не сопровождаются ливнем, то риск высок. Тогда в течение 30 секунд диспетчер получит предупреждение. Если опасность ландшафтного пожара невысока, компьютерный комплекс молча будет наблюдать за местом удара молнии в течение нескольких суток, чтобы убедиться, что ничего не загорелось.

Второй продукт — это система превентивной защиты населенных пунктов «Огнерубеж». Вокруг сел, деревень, хуторов и станиц должны быть минерализованные полосы, препятствующие распространению пламени. Теперь они будут проектироваться автоматически. Программа распределит ответственность между арендаторами и муниципалитетами за опашку, очистку от валежника и мусора и организацию пожарных проездов к водоемам, а затем проконтролирует качество работ через мобильное приложение с GPS-треками и фотофиксацией. Более 35 проверок нормативов позволят за один рабочий день сформировать готовое юридическое предписание.

Наконец, третья составляющая — цифровая платформа «Лесрегион» — обеспечит прозрачность всех операций в лесном хозяйстве региона. С минимальным участием человека будут проходить все процессы — от планирования до отчетности. Ручной труд и дублирование данных сведется к нулю. Программа будет вести государственный лесной реестр, обрабатывать заявления от населения, а также администрировать платежи за пользование зелеными массивами. Дела об административных правонарушениях тоже будут составляться «на автомате». А еще будет создан единый интернет-магазин лесной продукции.

Хотя комплекс еще в разработке, проект уже представили на майском форуме «Цифровой лес» в Нижнем Новгороде. Идея получила поддержку федеральных властей и вызвала интерес у других регионов.

«Мы входим в летний период пожароопасного сезона. Влияние человеческого фактора снижается, однако повышаются риски возникновения лесных пожаров по причине сухих гроз. Причем, как правило, в отдаленной и труднодоступной местности. Поэтому регионам нужно привести все силы и средства в максимальную готовность, обеспечить постоянный мониторинг лесопожарной обстановки», — сказал глава Рослесхоза Иван Советников.

Сегодня в 48 регионах страны установлен особый противопожарный режим, на время которого ограничен доступ в леса.

Кстати.

С 1 сентября вступят в силу новые Правила пожарной безопасности в лесах. В частности, вводится запрет на использование пиротехнических средств в лесах во время пожароопасного сезона. Увеличивается до 1,4 метра ширина минерализованной полосы, отделяющей примыкающие к лесам земельные участки, на которых разрешено выжигание хвороста и других горючих материалов. Также в документе уточняется, что мониторинг пожарной опасности и лесных пожаров ведется, в том числе, с помощью специализированного программного обеспечения. Правда, в облкомприроды Волгоградской области уточнили, что речь идет не о новой разработке, а об ИСДМ-Рослесхоз (Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров). На сегодня это основной инструмент дистанционного выявления лесных пожаров. Система круглосуточно анализирует данные со спутников, фиксирует возгорания и их динамику и автоматически передает информацию в диспетчерские службы.

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