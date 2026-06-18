Волгоградская область создает цифровую систему управления лесами

С 1 сентября вступят в силу новые Правила пожарной безопасности в лесах. В частности, вводится запрет на использование пиротехнических средств в лесах во время пожароопасного сезона. Увеличивается до 1,4 метра ширина минерализованной полосы, отделяющей примыкающие к лесам земельные участки, на которых разрешено выжигание хвороста и других горючих материалов. Также в документе уточняется, что мониторинг пожарной опасности и лесных пожаров ведется, в том числе, с помощью специализированного программного обеспечения. Правда, в облкомприроды Волгоградской области уточнили, что речь идет не о новой разработке, а об ИСДМ-Рослесхоз (Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров). На сегодня это основной инструмент дистанционного выявления лесных пожаров. Система круглосуточно анализирует данные со спутников, фиксирует возгорания и их динамику и автоматически передает информацию в диспетчерские службы.