Восемь влюбленных пар поженятся в национальном центре «Россия» в Красноярске

8 июля национальный центр «Россия» в Красноярском крае станет одной из площадок проведения третьего Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Центральным событием станет единая церемония бракосочетания, на которой соединят свои жизни в одну восемь влюбленных пар из Красноярского края. Еще две красноярские пары поженятся на аналогичной церемонии в НЦ «Россия» в Москве. Все молодожены получат частицу огня Всероссийского семейного очага «Сердце России» из Мурома — из города святых Петра и Февронии. В 2026 году фестиваль впервые объединит НЦ «Россия» в Москве и центры в регионах, отметили в соцсетях национального центра Красноярска. Добавим, массовую церемонию бракосочетания в 2026 году планируют провести и на фестивале этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» (0+).