Кража медных икон со скитов староверов произошла в Нижегородской области

Со скитов в Нижегородской области пропали медные иконы. Они были поставлены в память о пяти старцах, сообщается в группе «Кержаки Староверы» в социальной сети «ВКонтакте».
Скитом называется уединенное монашеское поселение или жилище отшельников. По словам автора поста, на таких территориях регулярно проходят нелегальные раскопки. Цель незаконной деятельности — поиск старинных предметов.
Как уточнили пользователи группы ВК, по российскому законодательству такие работы разрешаются только в неисторических местах. Поиск на территориях памятников и кладбищ (курганов и древних городищ) остается под запретом.
Уточняется, что материальная ценность икон составляет 500−600 рублей.
«Эти действия — нарушение закона, но законы человеческие это не самое страшное», — говорится в сообщении.
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