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Кража медных икон со скитов староверов произошла в Нижегородской области

Они были поставлены в память о пяти старцах.

Источник: Живем в Нижнем

Со скитов в Нижегородской области пропали медные иконы. Они были поставлены в память о пяти старцах, сообщается в группе «Кержаки Староверы» в социальной сети «ВКонтакте».

Скитом называется уединенное монашеское поселение или жилище отшельников. По словам автора поста, на таких территориях регулярно проходят нелегальные раскопки. Цель незаконной деятельности — поиск старинных предметов.

Как уточнили пользователи группы ВК, по российскому законодательству такие работы разрешаются только в неисторических местах. Поиск на территориях памятников и кладбищ (курганов и древних городищ) остается под запретом.

Уточняется, что материальная ценность икон составляет 500−600 рублей.

«Эти действия — нарушение закона, но законы человеческие это не самое страшное», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что неизвестные устраивают поджоги на могилах ветеранов в Нижнем Новгороде.