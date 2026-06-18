Кравцов рассказал о повышении интереса к среднему профобразованию в России

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Повышенный интерес к среднему профессиональному образованию наблюдается в России, порядка 65% выпускников 9 класса идут в колледжи, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Мы наблюдаем бум среднего профессионального образования. У нас порядка 65% после 9 класса идут в колледжи, и порядка 12% детей идут в колледжи после 11 класса», — сказал Кравцов на XXVI международном форуме HREXPO PRO Людей.
По его словам, сегодня общее количество учащихся в колледжах составляет 3 миллиона 900 тысяч. В советское время в колледжах учились 4 миллиона студентов.