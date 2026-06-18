Волгоградский облсуд подтвердил законность отставки депутата Короткова по коррупционной статье

Отметим, помимо разбирательств, связанных с формулировкой отставки депутата, прокуратура обратилась в Кировский районный суд с иском о взыскании в доход государства 164,8 млн рублей, которые были им заработаны в нарушение антикоррупционного законодательства. В рамках нового судебного разбирательства вскрылось, что депутат-бизнесмен владеет солидным перечнем из 65 объектами недвижимости в Москве, Красногорске, Татарстане, Волгограде, Волжском и даже в Калмыкии. Многие из помещений находятся в элитных домах, где стоимость недвижимости исчисляется сотнями миллионами рублей. Кроме того, парламентарию принадлежит и бизнес-центр ID Tower стоимостью более 2 млрд рублей.