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В Красноярске смонтировали завершающий фрагмент второго участка коллектора на ул. Семафорная

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «КрасКом» смонтировал завершающий фрагмент второго участка коллектора на ул. Семафорная.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «КрасКом» смонтировал завершающий фрагмент второго участка коллектора на ул. Семафорная.

До начала следующей недели вокруг новых стеклопластиковых труб будут выполнять подсыпку и тщательную утрамбовку грунта с учетом фактора предельного динамического воздействия на сети, расположенные рядом с оживлённой автомобильной дорогой и железнодорожными путями Транссибирской магистрали.

Период с 22 июня по 3 июля станет заключительным этапом обновление канализационного коллектора под Мичуринским мостом, когда потребуется временное ограничение движения транспорта на ул. Семафорной для обеспечения безопасности водителей и рабочих. КрасКом приносит извинения за временные транспортные неудобства.

Сквозное движение будет организовано по двум полосам в направлении со стороны ул. Корнетова. Вскрытую на проезжей части Семафорной технологическую камеру, где будут проводиться аварийные работы и бетонирование, огородят дорожными блоками.

«Процесс стыковки новых стеклопластиковых труб с железобетонной конструкцией действующего коллектора требует определенного времени, чтобы защитить бетон от внешнего воздействия, пока он набирает проектную прочность, — отмечает генеральный директор “КрасКом” Олег Гончеров. — Благодарим красноярцев за понимание и просим водителей соблюдать скоростной режим в районе ремонтных работ на улице Семафорной».

Напомним, что «КрасКом» отремонтирует 210 метров главного канализационного коллектора правобережья Красноярска.