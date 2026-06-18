В Красноярске смонтировали завершающий фрагмент второго участка коллектора на ул. Семафорная

До начала следующей недели вокруг новых стеклопластиковых труб будут выполнять подсыпку и тщательную утрамбовку грунта с учетом фактора предельного динамического воздействия на сети, расположенные рядом с оживлённой автомобильной дорогой и железнодорожными путями Транссибирской магистрали.