В Башкирии за сезон акции «Сад памяти» укоренили 3 млн молодых деревьев

«Высокая оценка со стороны федерального оргкомитета — это общая заслуга всех жителей Башкортостана. 117 тысяч наших земляков, вышедших на площадки “Сада памяти”, делом доказали, что историческая память и экологическая ответственность для них священны. Мы создали не просто новые лесные массивы, а живые мемориалы в честь защитников Отечества разного времени, которые будут расти десятилетиями. Именно в таком единстве и сплоченности кроется наша главная сила. Вместе мы пишем историю родной республики и создаем надежное зеленое будущее для новых поколений», — отметил министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов.