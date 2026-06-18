В Башкирии за сезон акции «Сад памяти» укоренили 3 млн молодых деревьев

Три миллиона сеянцев и саженцев деревьев укоренили в Башкирии во время седьмого сезона акции «Сад памяти», организованной в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства республики.
По этому показателю Башкирия заняла второе место среди регионов России. Мероприятия акции в республике проходили на 273 локациях. В них приняли участие 117 тысяч человек, в том числе молодежь и дети, опытные специалисты лесного хозяйства, ветераны боевых действий со своими близкими, представители компаний.
«Высокая оценка со стороны федерального оргкомитета — это общая заслуга всех жителей Башкортостана. 117 тысяч наших земляков, вышедших на площадки “Сада памяти”, делом доказали, что историческая память и экологическая ответственность для них священны. Мы создали не просто новые лесные массивы, а живые мемориалы в честь защитников Отечества разного времени, которые будут расти десятилетиями. Именно в таком единстве и сплоченности кроется наша главная сила. Вместе мы пишем историю родной республики и создаем надежное зеленое будущее для новых поколений», — отметил министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.