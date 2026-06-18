Стала известна программа празднования Дня молодежи в Красноярске

В Красноярске 27 июня отметят День молодежи. Основные события пройдут в Татышев-парке, где для горожан подготовят мастер-классы, спортивные и творческие площадки, кино под открытым небом, караоке с оркестром и концерт DJ Smash.
В этом году темой праздника станет «Мечта. Гордость. Единство». Территорию острова разделят на несколько тематических пространств.
На площадке «Мечта» гости смогут узнать о развитии игровых технологий, увидеть химические опыты и поучаствовать в мастер-классах. В зоне «Гордость» пройдут встречи с участниками СВО, спасателями, врачами, спортсменами и работниками крупных городских предприятий. В пространстве «Единство» красноярцев познакомят с культурой народов России и ремеслами мастеров. Главная сцена получит название «Молодость». Там в течение дня будут выступать молодые музыканты и резиденты молодежного центра «Новые имена».
С 12:00 начнут работать интерактивные локации. Молодежный центр «База» покажет эволюцию игровых технологий от «Тетриса» и приставки Dendy до современных ПК-игр.
Также на площадке появится зона отдыха и выставка работ нейрокреаторов. В 15:00 представят арт-инсталляцию «Знамя гордости». В 19:00 начнется показ фильма под открытым небом, в 19:30 пройдет караоке с оркестром. Выступление DJ Smash запланировано на 21:00.
Кульминацией праздника станет всероссийская акция с фонариками. Организаторы рассчитывают, что она попадет в Книгу рекордов России. Получить бесплатный билет можно через чат-бот в мессенджере MAX или через систему ФГАИС «Молодежь России».