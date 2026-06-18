Стала известна программа празднования Дня молодежи в Красноярске

На площадке «Мечта» гости смогут узнать о развитии игровых технологий, увидеть химические опыты и поучаствовать в мастер-классах. В зоне «Гордость» пройдут встречи с участниками СВО, спасателями, врачами, спортсменами и работниками крупных городских предприятий. В пространстве «Единство» красноярцев познакомят с культурой народов России и ремеслами мастеров. Главная сцена получит название «Молодость». Там в течение дня будут выступать молодые музыканты и резиденты молодежного центра «Новые имена».