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На подготовку энергосистемы Красноярского края к зиме направят 9,8 млрд рублей

В Красноярском крае продолжается ремонтная кампания на объектах генерации и электросетевого хозяйства. На подготовку энергосистемы к осенне-зимнему периоду направят более 9,8 млрд рублей.

В Красноярском крае продолжается ремонтная кампания на объектах генерации и электросетевого хозяйства. На подготовку энергосистемы к осенне-зимнему периоду направят более 9,8 млрд рублей. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.

К работам уже приступили ключевые сетевые организации края. Среди них ПАО «Россети», ПАО «Россети Сибирь», АО «КрасЭКО», ОАО «РЖД» и АО «НТЭК». По утвержденным графикам в регионе планируют капитально отремонтировать и реконструировать более 4970 км линий электропередачи. Также специалисты приведут в порядок свыше 1800 трансформаторов и 3000 выключателей на подстанциях.

На теплоэлектроцентралях отремонтируют 56 турбин и 52 генератора.

«Качественное и своевременное выполнение ремонтов это залог устойчивого прохождения зимнего максимума нагрузок», — отметил министр промышленности и торговли края Максим Ермаков.

Готовность объектов и достижение показателей надежности оценит Минэнерго России. Итоги планируют подвести до 6 ноября 2026 года. Общая протяженность электросетей в Красноярском крае превышает 70 тыс. км. В 2025 году объем выработки электроэнергии в регионе составил более 80 млрд кВт·ч.