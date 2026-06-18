На подготовку энергосистемы Красноярского края к зиме направят 9,8 млрд рублей

К работам уже приступили ключевые сетевые организации края. Среди них ПАО «Россети», ПАО «Россети Сибирь», АО «КрасЭКО», ОАО «РЖД» и АО «НТЭК». По утвержденным графикам в регионе планируют капитально отремонтировать и реконструировать более 4970 км линий электропередачи. Также специалисты приведут в порядок свыше 1800 трансформаторов и 3000 выключателей на подстанциях.