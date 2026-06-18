В Калуге отметят Международный день йоги

Мероприятие в честь Международного дня йоги пройдет 20 июня во Дворце спорта «Центральный» в Калуге, сообщили в областном министерстве спорта. Популяризация занятий физической активностью — одна из задач госпрограммы «Спорт России».
В этом году утренняя программа начнется в 9:30. Участники мероприятия будут практиковать комплекс сурья намаскар с гонг-медитацией. В 11:00 любители йоги смогут попробовать свои силы в хатха-йоге и йога-нидре. Также для них будут организованы лекции, медитации и ароматерапии.
Международный день йоги во всем мире проводится в 12-й раз. Калуга присоединяется к празднику уже шестой год под эгидой посольства Индии в РФ.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.