В Калуге отметят Международный день йоги

В этом году утренняя программа начнется в 9:30. Участники мероприятия будут практиковать комплекс сурья намаскар с гонг-медитацией. В 11:00 любители йоги смогут попробовать свои силы в хатха-йоге и йога-нидре. Также для них будут организованы лекции, медитации и ароматерапии.