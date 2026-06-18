Фотовыставка «На страницах истории» (12+) открылась в музее-заповедники «Костёнки». Это не репортаж и не хроника в привычном понимании. Это авторское свидетельство новейших событий, проявленное в строгой, лишенной внешних эффектов черно-белой гамме. Автор фотовыставки — военнослужащий пресс-службы Управления Росгвардии по Луганской Народной Республике, известный под позывным Кэнон, который сейчас проходит службу на новых территориях России.
Два смысловых блока.
Экспозиция состоит из двух смысловых блоков, которые складываются в единую нить времени. Первый обращен к Мариуполю. Здесь кадры разрушенных улиц и искалеченных зданий — не просто городской пейзаж, а свидетельство действий украинской армии.
«Я попал в разрушенный Мариуполь в 2023 году с гуманитарной миссией. У меня был с собой фотоаппарат и время, чтобы пробежаться по городу и посмотреть все эти разрушения. В воздухе витал запах гари и горящей плоти — это был ужас, который словами не опишешь, — рассказывает Кэнон. — Сейчас Мариуполь уже другой — наша страна его восстановила. Причём, довольно быстро».
Второй блок фотографий — о человеке долга. Они о собранности, мужестве и внутренней дисциплине военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по Луганской Народной Республике, выполняющих служебно-боевую деятельность в зоне СВО и на территории ЛНР. Здесь нет постановочного героизма — есть лица, взгляды и та особая стать, которая проявляется только перед лицом испытаний.
«На моих фотографиях представлена служебно-боевая деятельность сотрудников управления Росгвардии по Луганской Народной республике: тренировки и боевые задачи, различные адресные мероприятия, — говорит автор. — Когда работаешь с бойцами Росгвардии бок о бок, то ловишь их взгляд, добрые глаза, открытость и внимательность служению Отечеству. Особенно мне нравятся портреты росгвардейцев, где отчётливо виден их добрый взгляд».
Всё остановится лучше.
Кэнон рассказал, что фотографии, которые вошли в экспозицию, были сделаны в последние три года. Некоторые уже выставлялись на территории ЛНР. Для выставки были отобраны лучшие кадры.
«На моих фотографиях можно увидеть преступления украинской армии против мирных жителей Донбасса, работу защитников Отечества, которые изо дня в день борются с врагом. Сейчас непростое время. Благодаря этой выставке хочется, чтобы люди осознавали, что там происходит», — отмечает автор выставки.
Всего на выставке представлено 40 черно-белых фотографий. Они не подписаны — зрители сами могут осознать смысл фото.
«Есть интересная по композиции фотография: чистое поле, справа спиной к объективу стоит сотрудник Росгрвардии в полной экипировке с автоматом, а рядом маленькое деревце еще без листочков. Оно символизирует мир, свободу, жизнь. И дерево распустится, и вырастут большие леса с цветами, и всё будет хорошо! И всё уже меняется в лучшую сторону. С приходом России на новых территориях стало красивее, воздух стал чище и легче. То, что делается сейчас, — всё правильно», — отмечает Кэнон.