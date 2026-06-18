«Есть интересная по композиции фотография: чистое поле, справа спиной к объективу стоит сотрудник Росгрвардии в полной экипировке с автоматом, а рядом маленькое деревце еще без листочков. Оно символизирует мир, свободу, жизнь. И дерево распустится, и вырастут большие леса с цветами, и всё будет хорошо! И всё уже меняется в лучшую сторону. С приходом России на новых территориях стало красивее, воздух стал чище и легче. То, что делается сейчас, — всё правильно», — отмечает Кэнон.