27 рейсов, направляющихся в Москву, экстренно принял нижегородский аэропорт

Пассажиры по решению экипажей проводят время ожидания либо в салонах воздушных судов (во время дозаправки и до получения разрешения на вылет), либо в терминале. Сейчас перевозчики ждут уточнённых данных о том, как долго продлятся ограничения на использование воздушного пространства московского авиаузла, — это позволит выработать дальнейшие действия.