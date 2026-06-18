27 рейсов, направляющихся в Москву, экстренно принял нижегородский аэропорт

Из‑за сохраняющихся продолжительных ограничений на полёты в столичных аэропортах воздушная гавань «Чкалов» по‑прежнему выполняет роль запасного аэродрома для рейсов, направлявшихся в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
На данный момент аэропорт принял уже 27 рейсов, среди которых 15 — международных.
Чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание прибывающих самолётов, в аэропорту сформирован оперативный штаб. В него вошли руководители профильных служб авиагавани, представители авиакомпаний и топливозаправочных организаций, также задействован дополнительный персонал.
Пассажиры по решению экипажей проводят время ожидания либо в салонах воздушных судов (во время дозаправки и до получения разрешения на вылет), либо в терминале. Сейчас перевозчики ждут уточнённых данных о том, как долго продлятся ограничения на использование воздушного пространства московского авиаузла, — это позволит выработать дальнейшие действия.
Сотрудники авиакомпаний оказывают поддержку всем пассажирам задержанных рейсов. В зонах ожидания терминала появились дополнительные места для сидения, установлены кулеры с питьевой водой, организовано предоставление напитков и питания.
Пассажирам, находящимся в терминале аэропорта «Чкалов», настоятельно рекомендуется отслеживать актуальную информацию через объявления по громкой связи и данные на онлайн‑табло.
Ранее три авиарейса задержали и два отменили в нижегородском аэропорту 18 июня.