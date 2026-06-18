В крымском городе Белогорске открылась библиотека имени А. П. Гайдара

Открытие районной детской библиотеки им. А. П. Гайдара состоялось после ремонта в городе Белогорске Республики Крым. Работы провели при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Белогорской централизованной библиотечной системе.
В учреждении обновили помещения, отопление, вентиляцию, электроснабжение, установили видеонаблюдение. Также там установили новую мебель, книжные стеллажи, шкафы и столы. Кроме того, в библиотеке появился уютный уголок для детей.
На открытии гостям рассказали об истории учреждения. Для них организовали познавательно‑игровую программу «Вся страна — огромный дом», а артистка исполнила песню «Веснушки для мамы».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.