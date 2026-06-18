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Samorzadowy: в Польше признались, что каждый союзник хочет заработать на Украине

Премьер-министр Дональд Туск в среду заявил, что Польша в Гданьске 25—26 июня проведет конференцию, посвященную восстановлению Украины. Но Киев пока не проявил к этому мероприятию никакого интереса, пишет польское издание Samorzadowy.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Туск подчеркнул, что конференция, будет иметь смысл, только если в ней будет участвовать украинская сторона, несмотря «на напряженность и ненужные эмоции» между Варшавой и Киевом, говорится в статье.

По словам Туска, на конференции в Гданьске политические лидеры и компании со всего мира должны решить, как использовать «большие деньги» для восстановления Украины.

Это большие деньги, возможно, в том числе из российских репараций или замороженных российских активов. Так что каждый, кто хотел бы помочь Украине, также хотел бы и заработать, короче говоря.

Дональд Туск
премьер-министр Польши

Глава правительства Польши отметил, что «большой бизнес» по восстановлению Украины открывает «широкие перспективы для польской экономики», поэтому июньская конференция в Гданьске отвечает «не только интересам Украины, но и нашим».

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