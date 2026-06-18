Samorzadowy: в Польше признались, что каждый союзник хочет заработать на Украине

Туск подчеркнул, что конференция, будет иметь смысл, только если в ней будет участвовать украинская сторона, несмотря «на напряженность и ненужные эмоции» между Варшавой и Киевом, говорится в статье.
По словам Туска, на конференции в Гданьске политические лидеры и компании со всего мира должны решить, как использовать «большие деньги» для восстановления Украины.
Это большие деньги, возможно, в том числе из российских репараций или замороженных российских активов. Так что каждый, кто хотел бы помочь Украине, также хотел бы и заработать, короче говоря.
Глава правительства Польши отметил, что «большой бизнес» по восстановлению Украины открывает «широкие перспективы для польской экономики», поэтому июньская конференция в Гданьске отвечает «не только интересам Украины, но и нашим».