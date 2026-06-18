В Красноярском крае создадут еще 3 кластера «Профессионалитет для всех»

Так, в кластер «Цифровой карьер» вошли Красноярский техникум горных разработок им. В. П. Астафьева и Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса. С нового учебного года там начнут готовить 125 специалистов для горнодобывающей отрасли. Особое внимание будет уделено освоению современных технологий, таких как геоинформационные системы и лазерное сканирование. Учащиеся смогут получить квалификацию по таким направлениям, как открытые горные работы, обогащение полезных ископаемых, а также по различным сварочным специальностям.