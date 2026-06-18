В Красноярском крае создадут еще 3 кластера «Профессионалитет для всех»

Еще три кластера регионального проекта «Профессионалитет для всех» появятся в Красноярском крае в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
Так, в кластер «Цифровой карьер» вошли Красноярский техникум горных разработок им. В. П. Астафьева и Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса. С нового учебного года там начнут готовить 125 специалистов для горнодобывающей отрасли. Особое внимание будет уделено освоению современных технологий, таких как геоинформационные системы и лазерное сканирование. Учащиеся смогут получить квалификацию по таким направлениям, как открытые горные работы, обогащение полезных ископаемых, а также по различным сварочным специальностям.
В кластере «Специалист» на базе Красноярского юридического и Ачинского торгово-экономического техникумов будут готовить кадры для правоохранительной сферы. В этом году туда планируется набрать 100 учащихся по направлениям «Юриспруденция» и «Документационное обеспечение управления и архивоведение». Обучение будет максимально практикоориентированным, с акцентом на работу с реальными кейсами и стажировками в действующих подразделениях управлений.
«Ядерно-космический центр» откроется на базе Железногорского техникума инновационных промышленных технологий и сервиса. Учащиеся техникумов и школьники Железногорска получат доступ к современным лабораториям и мастерским, смогут участвовать в разработке инновационных технологий и получать уникальный опыт на передовых предприятиях госкорпорации «Росатом». Уже с 1 сентября обучение по пяти востребованным направлениям начнут 125 ребят. Среди них — будущие монтажники радиоэлектронной аппаратуры, сварщики, слесари-наладчики контрольно-измерительных приборов и автоматики, операторы-наладчики металлообрабатывающих станков, а также специалисты в области технологии машиностроения.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.