В Красноярске ремонтируют два детских сада за 245 млн рублей

Работы идут в детском саду № 60 в переулке Медицинском и детском саду № 282 на улице Устиновича. Ремонт проводят по нацпроекту «Молодёжь и дети» и региональному проекту «Всё лучшее детям». На оба объекта выделили более 245 млн рублей. Работы начались три месяца назад, завершить их планируют в декабре 2026 года.