Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске ремонтируют два детских сада за 245 млн рублей

В Красноярске продолжается капитальный ремонт двух детских садов.

В Красноярске продолжается капитальный ремонт двух детских садов. Об этом сообщили в администрации города.

Работы идут в детском саду № 60 в переулке Медицинском и детском саду № 282 на улице Устиновича. Ремонт проводят по нацпроекту «Молодёжь и дети» и региональному проекту «Всё лучшее детям». На оба объекта выделили более 245 млн рублей. Работы начались три месяца назад, завершить их планируют в декабре 2026 года.

В детском саду № 60 уже завершили демонтаж. Строители собрали кровлю, укрепили несущие конструкции, выполнили гидроизоляцию и устранили трещины. Сейчас идут отделочные работы, обновление входных групп, козырьков и напольного покрытия. В детском саду № 282, построенном в 1989 году, залили полы и начали менять старые окна на теплосберегающие. Также там полностью обновляют инженерные системы, чтобы привести здание к современным строительным, санитарным и пожарным требованиям.

После ремонта в детсадах благоустроят территории, заасфальтируют дорожки, установят малые архитектурные формы, а также закупят новое учебное и технологическое оборудование. В 2026 году в Красноярске также планируют завершить капремонт четырёх школ.