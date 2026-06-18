В Красноярске ремонтируют два детских сада за 245 млн рублей

В Красноярске продолжается капитальный ремонт двух детских садов. Об этом сообщили в администрации города.
Работы идут в детском саду № 60 в переулке Медицинском и детском саду № 282 на улице Устиновича. Ремонт проводят по нацпроекту «Молодёжь и дети» и региональному проекту «Всё лучшее детям». На оба объекта выделили более 245 млн рублей. Работы начались три месяца назад, завершить их планируют в декабре 2026 года.
В детском саду № 60 уже завершили демонтаж. Строители собрали кровлю, укрепили несущие конструкции, выполнили гидроизоляцию и устранили трещины. Сейчас идут отделочные работы, обновление входных групп, козырьков и напольного покрытия. В детском саду № 282, построенном в 1989 году, залили полы и начали менять старые окна на теплосберегающие. Также там полностью обновляют инженерные системы, чтобы привести здание к современным строительным, санитарным и пожарным требованиям.
После ремонта в детсадах благоустроят территории, заасфальтируют дорожки, установят малые архитектурные формы, а также закупят новое учебное и технологическое оборудование. В 2026 году в Красноярске также планируют завершить капремонт четырёх школ.