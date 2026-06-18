Хабаровчанин под видом пострадавшего в ДТП обманом получил деньги

В Хабаровске 64-летний пенсионер, задев чужое авто у ТЦ «Счастье», отдал 15 тысяч рублей 29-летнему мошеннику, выдавшему себя за владельца поврежденной машины. Позже сотрудники ГИБДД сообщили пожилому мужчине, что он якобы покинул место ДТП. В итоге лжевладельца авто задержали, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, изъят смартфон.