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Хабаровчанин под видом пострадавшего в ДТП обманом получил деньги

В Хабаровске 64-летний пенсионер, задев чужое авто у ТЦ «Счастье», отдал 15 тысяч рублей 29-летнему мошеннику, выдавшему себя за владельца поврежденной машины. Позже сотрудники ГИБДД сообщили пожилому мужчине, что он якобы покинул место ДТП. В итоге лжевладельца авто задержали, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, изъят смартфон.

В Хабаровске 64-летний пенсионер, задев чужое авто у ТЦ «Счастье», отдал 15 тысяч рублей 29-летнему мошеннику, выдавшему себя за владельца поврежденной машины. Позже сотрудники ГИБДД сообщили пожилому мужчине, что он якобы покинул место ДТП. В итоге лжевладельца авто задержали, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, изъят смартфон.