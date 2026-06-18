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Отходы жизнедеятельности сливают в мусорные баки в Хабаровске — дело дошло до полиции

Жители города, чьи дома не подключены к центральной канализации, сливают стоки в контейнеры. В результате — протечки, зловоние. Ситуация угрожает здоровью людей. Мусоровозы возить такие отходы не могут. Экологическое управление РегСтройКома направило десятки жалоб в ГУ госконтроля, администрацию Хабаровска и УК. Инспекторы зафиксировали жидкие отходы в накопителях и непригодность дворовых уборных. Материалы передали в полицию.

Жители города, чьи дома не подключены к центральной канализации, сливают стоки в контейнеры. В результате — протечки, зловоние. Ситуация угрожает здоровью людей. Мусоровозы возить такие отходы не могут. Экологическое управление РегСтройКома направило десятки жалоб в ГУ госконтроля, администрацию Хабаровска и УК. Инспекторы зафиксировали жидкие отходы в накопителях и непригодность дворовых уборных. Материалы передали в полицию.