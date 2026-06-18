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Норильчан приглашают на мастер-класс по созданию здорового меню

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 20 июня общественно-культурный центр «Башня» в Норильске приглашает интересующихся здоровым образом жизни присоединиться к мастер-классу по созданию здорового рациона «Балансовый рацион».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 20 июня общественно-культурный центр «Башня» в Норильске приглашает интересующихся здоровым образом жизни присоединиться к мастер-классу по созданию здорового рациона «Балансовый рацион».

Этот мастер-класс создан для тех, кто хочет чувствоваться себя лучше, питаться осознанно и иметь стройную фигуру без особых ограничений.

На встрече эксперт Олеся Полканова, выпускница второго потока акселератора «Башня PRO. События», автор и создатель проектов Норильске с 10-летним опытом расскажет об основных принципах сбалансированного питания, научит планировать меню и выбирать продукты, которые помогают поддерживать здоровье.

Мастер-класс стартует в 14:00. Для участия необходима предварительная регистрация.

Отметим, событие реализуется при поддержке фонда «Наш Норильск» в рамках акселератора «Башня PRO. События». 18+