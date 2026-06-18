Контейнерные площадки в Воронеже взяли на особый контроль в Минприроды РФ

«Ъ» также пишет, что Джамбулат Хатуов, сменивший в должности находящегося в розыске и заочно арестованного Дениса Буцаева, намерен взяться за решение накопленных в отрасли проблем. Пока в ручном режиме регулятор обещает побороться за чистоту контейнерных площадок во дворах домов — согласно опросам, это наиболее чувствительная для населения часть системы обращения с ТКО. В целом же задачи, которые предстоит решать новому куратору сферы, масштабнее — от строительства инфраструктуры до настройки механизмов управления отходами. Эксперты отмечают необходимость системных решений в отрасли.