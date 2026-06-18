Нижегородцы смогут пройти бесплатное обследование для будущих родителей

«Жителям региона доступны два ключевых исследования для минимизации генетических рисков и оценки репродуктивного здоровья: анализ на антимюллеров гормон (АМГ) — главный показатель репродуктивного здоровья женщины. Если гормон в норме — можно быть спокойной за зачатие. Кариотипирование — генетическое исследование для составления “хромосомного паспорта” пары и выявления скрытых патологий», — говорится в сообщении.