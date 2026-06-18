Нижегородцы смогут пройти бесплатное обследование для будущих родителей

Нижегородские семейные пары, планирующие беременность, могут бесплатно пройти комплексное обследование в областном диагностическом центре. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».
«Жителям региона доступны два ключевых исследования для минимизации генетических рисков и оценки репродуктивного здоровья: анализ на антимюллеров гормон (АМГ) — главный показатель репродуктивного здоровья женщины. Если гормон в норме — можно быть спокойной за зачатие. Кариотипирование — генетическое исследование для составления “хромосомного паспорта” пары и выявления скрытых патологий», — говорится в сообщении.
Для прохождения обследования не требуется специальное направление от лечащего врача. Главное, чтобы будущие родители имели постоянную или временную прописку в регионе.
«Начинайте с приема гинеколога, запись на Портале пациента. После осмотра врач назначит анализ на АМГ. На кариотипирование к врачу-генетику предварительная запись не нужна, прием ведется с понедельника по пятницу, с 08:30 до 12:30», — отметил Никонов.
Результаты комплексного обследования приходят через 10−14 дней в учетную запись на «Госуслугах».
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