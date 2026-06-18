Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы смогут пройти бесплатное обследование для будущих родителей

Направление от врача не требуется.

Нижегородские семейные пары, планирующие беременность, могут бесплатно пройти комплексное обследование в областном диагностическом центре. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».

«Жителям региона доступны два ключевых исследования для минимизации генетических рисков и оценки репродуктивного здоровья: анализ на антимюллеров гормон (АМГ) — главный показатель репродуктивного здоровья женщины. Если гормон в норме — можно быть спокойной за зачатие. Кариотипирование — генетическое исследование для составления “хромосомного паспорта” пары и выявления скрытых патологий», — говорится в сообщении.

Для прохождения обследования не требуется специальное направление от лечащего врача. Главное, чтобы будущие родители имели постоянную или временную прописку в регионе.

«Начинайте с приема гинеколога, запись на Портале пациента. После осмотра врач назначит анализ на АМГ. На кариотипирование к врачу-генетику предварительная запись не нужна, прием ведется с понедельника по пятницу, с 08:30 до 12:30», — отметил Никонов.

Результаты комплексного обследования приходят через 10−14 дней в учетную запись на «Госуслугах».

Ранее сообщалось, что бессимптомный рак груди выявили у жительницы Нижнего Новгорода.