Фигуранты дела о покушении на главу Херсонской области признали вину

Также следствие считает, что в июне 2022 года подозреваемые пытались подорвать Владимира Сальдо, заложив замаскированную бомбу рядом с одним из мест, где он периодически бывал. Срабатывание устройства произошло преждевременно, и план не был доведен преступниками до конца по независящим от них обстоятельствам.