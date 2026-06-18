Ливни накроют Нижний Новгород и область 18 июня

В течение одного — трех часов местами по Нижнему Новгороду и области ожидаются ливни. Об этом жителей и гостей региона 18 июня предупредили в МЧС, сославшись на прогноз ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
По данным синоптиков, осадки сохранятся и в ночь на 19 июня.
В чрезвычайном ведомстве не исключают загрязнения ливневых стоков и затопления пониженных участков местности. Также непогода может стать причиной оползней, размывания обочин, сбоев в работе ЖКХ и роста числа ДТП.
Нижегородцам рекомендуют соблюдать правила безопасности, особенно в дороге — важно не превышать скорость и не нарушать дистанцию.
Напомним, утром в регионе объявили беспилотную опасность.
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