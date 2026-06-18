В городе Отрадном Самарской области появится мемориал воинам России

Мемориал воинам России появится в городе Отрадном в Самарской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Под мемориальный комплекс отведена территория площадью 0,5 га в городском парке, который был благоустроен в 2020 году как победитель всероссийского конкурса благоустройства. Площадка находится рядом с памятником «Истребитель-перехватчик Су-9» и аллеей героев локальных войн.
«В разработке концепции мемориала активно участвовали ветераны боевых действий и молодежь Отрадного. Проект благоустройства включает мощеные дорожки, аналогичные парковым аллеям, центральную площадку со скамейками и освещением, площадку для размещения военной техники. Центральной частью проекта станет многофигурная скульптурная композиция, состоящая из четырех плоскостей. На барельефе будут представлены четыре персонажа: воин-богатырь, олицетворяющий силу духа предков; солдат Великой Отечественной войны; воин-интернационалист и боец, выполняющий боевые задачи в зоне СВО», — сказала ведущий специалист отдела архитектуры администрации городского округа Отрадный Дарья Леонтьева.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.