Бывшая тёща оглохла и ослепла на один глаз: что нового в деле о взрыве на Чекистов, где пострадали две калининградки

В субботу, 28 февраля, на улице Чекистов в Калининграде произошёл взрыв. Мать-пенсионерка и дочь 1971 года рождения получили тяжёлые проникающие ранения глаз. По версии следствия, женщины спустились за консервацией в подвал, где на одной из полок лежало самодельное взрывное устройство. 59-летний калининградец — бывший сожитель младшей из женщин — помещён в СИЗО. Он обвиняется в покушении на убийство. Адвокат женщин рассказал, как мужчина выживал калининградку из дома и чего не мог простить.