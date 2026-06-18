В Прикамье за четыре года объем сточных вод сократился на четверть

За последние четыре года в Прикамье объем сточных вод сократился более чем на четверть — с 73 млн куб. м до 52 млн куб. м. Об этом на сегодняшнем пленарном заседании заксобрания Прикамья сообщил руководитель Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александр Михайлов. При этом объем воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд увеличился на 5% — с 97 млн куб. м в 2022 г. до 102 млн куб. м в 2025 году.