Экологическую эстафету запустили в Бородино: Профкоманды. ФМ поддержали Всероссийскую акцию «Вода России»

«Такие акции — это больше, чем простые лекции или встречи, — уверена активистка Совета молодёжи Бородинского погрузочно-транспортного управления (логистическое предприятие СУЭК-Красноярск) Юлия Гуменюк — Здесь мы личным примером показываем, что для нас экология и забота об окружающей среде, это больше, чем слова. Это в первую очередь действия. В итоге, мы не только знакомим ребят с профессиями угольной отрасли, но и закладываем правильные привычки. Это первый наш совместный выход этим летом, но не последний. Планируем и с другими участниками проекта Профкоманды. ФМ участвовать в таких мероприятиях».