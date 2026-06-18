Экологическую эстафету запустили в Бородино: Профкоманды. ФМ поддержали Всероссийскую акцию «Вода России»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Город Бородино первым из шахтёрских городов Красноярского края присоединился к Всероссийской акции «Вода России». Участники Профкоманды. ФМ вместе с сотрудниками СУЭК-Красноярск вышли на берег городского озера, чтобы привести в порядок одно из любимых мест отдыха горожан.
Несколько часов работы, десятки наполненных мешков — и берег заметно преобразился. Но главное в этой акции не только результат, который виден сразу.
«Такие акции — это больше, чем простые лекции или встречи, — уверена активистка Совета молодёжи Бородинского погрузочно-транспортного управления (логистическое предприятие СУЭК-Красноярск) Юлия Гуменюк — Здесь мы личным примером показываем, что для нас экология и забота об окружающей среде, это больше, чем слова. Это в первую очередь действия. В итоге, мы не только знакомим ребят с профессиями угольной отрасли, но и закладываем правильные привычки. Это первый наш совместный выход этим летом, но не последний. Планируем и с другими участниками проекта Профкоманды. ФМ участвовать в таких мероприятиях».
«Мы надеемся, что наша уборка заложит фундамент на будущее и люди станут ответственнее, — говорит участница Профкоманды. ФМ Валерия Попова. — Хочется, чтобы каждый бережно относился к тому, что создала природа».
«Вода России» проводится с 2014 года и за это время стала одной из крупнейших экологических инициатив страны. К ней присоединились миллионы добровольцев, которые помогли очистить берега более 11 тысяч водоёмов по всей России и собрать свыше 12 миллионов мешков мусора. Сегодня акция является частью федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».
Для Профкоманд. ФМ из шахтёрских городов Красноярского края участие в акции давно стало доброй традицией. Вслед за бородинцами к экологической эстафете присоединятся профкоманды из Назарово и Шарыпово. Как и в предыдущие годы, молодежь шахтёрских городов выйдет на берега водоёмов, чтобы сделать их чище и комфортнее для жителей.
На карте страны берега, очищенные в рамках акции, это тысячи точек, из которых складывается большое движение, объединяющее миллионы людей. И начинается оно всегда одинаково: с тех, кто готов не говорить о переменах, а создавать их своими руками.