В Волгограде задержано 6 рейсов в Москву, 3 отменено из-за атаки

Волгоградцам, планировавшим отправиться в столицу в 9:10 (авиакомпания «Победа» и в 12:10 (авиакомпания «Аэрофлот»), придется спешно корректировать свои планы — оба рейса отменены. Из расписания на сегодняшний день перевозчики вынужденно вычеркнули и вечерний вылет — самолет компании «Победа» должен был приземлиться в Гумраке в 16:55 и отправиться в обратный путь в 17:20.