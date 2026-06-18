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В Волгограде задержано 6 рейсов в Москву, 3 отменено из-за атаки

Из-за массированной атаки дронов ВСУ на Москву в Волгограде задерживаются шесть столичных рейсов.

Из-за массированной атаки дронов ВСУ на Москву в Волгограде задерживаются шесть столичных рейсов. Три намеченных прежде вылета отменены.

Прибытие двух рейсов из столичного Шереметьево, передвинутое сначала на 11:20, сместилось на 14:50. Если время в расписании устоит на фоне массовых переносов, в обратную сторону самолеты отправятся только в 15:50.

Борт авиакомпании «Аэрофлот», планировавший вылететь в Москву в 8:00, задержится на десять часов.

Волгоградцам, планировавшим отправиться в столицу в 9:10 (авиакомпания «Победа» и в 12:10 (авиакомпания «Аэрофлот»), придется спешно корректировать свои планы — оба рейса отменены. Из расписания на сегодняшний день перевозчики вынужденно вычеркнули и вечерний вылет — самолет компании «Победа» должен был приземлиться в Гумраке в 16:55 и отправиться в обратный путь в 17:20.

Сегодня ночью на Московскую область, как и на другие регионы страны, обрушилась мощная атака дронов ВСУ. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за ночь дежурные расчеты ПВО уничтожили около 180 беспилотников. Еще 14 смертоносных летательных аппаратов были перехвачены в утренние часы.

Из-за налета БПЛА в столице в целях безопасности приостанавливали работу всех аэропортов. Известно, что из-за вводимых ограничений более двух часов своего вылета ждут пассажиры 53 рейсов.

Фото Андрея Поручаева.

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