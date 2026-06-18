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Названа дата выборов депутатов Заксобрания Нижегородской области в 2026 году

Выборы в региональный парламент пройдут вместе с выборами депутатов Госдумы РФ в Единый день голосования.

Источник: Нижегородская правда

Выборы депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области 8-го созыва пройдут 20 сентября 2026 года. Такую дату назначили на заседании областного парламента.

Выборы в региональный парламент пройдут вместе с выборами депутатов Госдумы РФ в Единый день голосования.

В состав областного парламента будут избираться 50 депутатов: 25 — по одномандатным округам, 25 — по партийным спискам.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, о чем рассказал Глеб Никитин на отчете перед депутатами Заксобрания в мае.