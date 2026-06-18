Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 200 частных домов Нижнего Тагила переведены на газовое отопление

До конца года их число должно вырасти до 363.

Свыше 200 частных домов Нижнего Тагила перевели с печного на газовое отопление с начала года при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Всего в этом году работы планируется провести в 363 домах. Завершить их должны до начала отопительного сезона осенью 2026 года.

«Газификация идет строго по графику. Для нас это означает одно: люди уже сегодня получают реальную пользу. В домах теплее, а на улицах воздух чище. Но мы смотрим дальше и глубже. Не только снижаем выбросы здесь и сейчас, но и растим поколение, для которого забота об экологии станет естественной привычкой. Детские экологические акции, такие как “Марш юных экологов”, — это не просто разовые мероприятия. Это вклад в будущее. Судя по тому, как активно откликаются школьники и их родители, — у нас действительно получается», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.