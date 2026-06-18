Более 200 частных домов Нижнего Тагила переведены на газовое отопление

«Газификация идет строго по графику. Для нас это означает одно: люди уже сегодня получают реальную пользу. В домах теплее, а на улицах воздух чище. Но мы смотрим дальше и глубже. Не только снижаем выбросы здесь и сейчас, но и растим поколение, для которого забота об экологии станет естественной привычкой. Детские экологические акции, такие как “Марш юных экологов”, — это не просто разовые мероприятия. Это вклад в будущее. Судя по тому, как активно откликаются школьники и их родители, — у нас действительно получается», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.