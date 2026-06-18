Нижегородский аэропорт принял 27 следовавших в Москву самолетов

18 июня нижегородский аэропорт имени В. П. Чкалова принял 27 самолетов, следовавших в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани имени В. П. Чкалова.
Авиаузел столицы ПФО стал запасным аэродромом не только для внутрироссийских рейсов, но и для 15 международных. Пока воздушная гавань продолжает встречать лайнеры из-за закрытого воздушного пространства над Москвой — на подлете к столице сегодня сбили порядка 180 БПЛА.
Чтобы обслужить все самолеты, в аэропорту Нижнего Новгорода создан оперативный штаб. По решению экипажей пассажиры либо остаются на борту, либо в здании терминала. Предоставляются мягкие места, кулеры, напитки и питание. Авиакомпании ждут обновления информации для принятия дальнейших решений по рейсам.
Ранее мы писали, что рейс в Сочи задержали в Нижнем Новгороде 18 июня.