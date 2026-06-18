Лжецелительницы оставили красноярскую пенсионерку без денег и золота на 1,2 млн рублей

Женщина пригласила их в квартиру. Там девушки попросили яйцо, провели «лечение» и заявили, что на хозяйке «порча». Для «очищения» они убедили ее завернуть в полотенце все наличные и украшения. Затем одна из девушек увела пенсионерку на кухню пить «святую воду», а после гостьи попросили проводить их до остановки и не возвращаться домой, пока идет «чистка».