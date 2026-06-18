Лжецелительницы оставили красноярскую пенсионерку без денег и золота на 1,2 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске пенсионерка лишилась 940 тысяч рублей и золотых украшений после встречи с двумя незнакомками, которые предложили ей «снять порчу».
Женщина занималась физическими упражнениями на улице после перенесенного инфаркта. К ней подошли две девушки и спросили, где найти алоэ для «лечения». Пенсионерка рассказала, что высадила растение возле дома, после чего незнакомки предложили помочь ей с лекарством.
Женщина пригласила их в квартиру. Там девушки попросили яйцо, провели «лечение» и заявили, что на хозяйке «порча». Для «очищения» они убедили ее завернуть в полотенце все наличные и украшения. Затем одна из девушек увела пенсионерку на кухню пить «святую воду», а после гостьи попросили проводить их до остановки и не возвращаться домой, пока идет «чистка».
Вернувшись в квартиру, женщина поняла, что деньги и золото исчезли. Общий ущерб составил 1,2 млн рублей.
Следователи возбудили уголовное дело о краже. По данным полиции, подозреваемыми оказались две жительницы Красноярска. Всех, кто мог пострадать от их действий, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по номеру 102.