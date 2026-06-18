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17 медикам из нижегородской поликлиники № 30 прописали уколы стройности

Их назначили в рамках марафона по снижению веса.

Источник: Живем в Нижнем

17 медиков-участников марафона по снижению веса в Нижнем Новгороде будут делать инъекции препарата «Сиджаро». Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Напомним, что пилотный проект по избавлению от лишнего веса у медработников стартовал в поликлинике № 30 в марте 2026 года. Свои первые результаты представила главврач медучреждения: она стала стройнее на 50 кг.

Как стало известно, марафон вышел на новый уровень. Теперь врачам прописали уколы, которые снижают аппетит и продлевают чувство сытости. Шприц-ручки бесплатно предоставил производитель «Герофарм». Предварительно участники проекта прошли отбор в Центре здоровья,.

Помимо использования «Сиджаро» медики продолжат работу с психологом, нутрицологом. Им также устроили лечебную физкультуру прямо в поликлинике или прокачку тела в спортклубах Нижнего Новгорода.

Ранее мы писали, что препарат от ожирения у подростков исследуют в Нижнем Новгороде.