В Орловской области экспериментально рассылают СМС об опасности атак БПЛА

Во время прямого эфира глава региона также ответил на вопрос орловчанки о причинах отключений интернета: «Если вы в том же интернете посмотрите разъяснения военных, гражданских специалистов, то есть разные типы беспилотников. Есть те, которые летают с помощью интернета, есть те, которые летают без него. То есть мы часть заблокировали. Если мы с вами отпустим эту ситуацию, у нас с вами может быть не один прилет, их могут быть десятки за сутки — по жилым домам или другим зданиям, сооружениям».