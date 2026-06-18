В минприроды проверили жалобы на сброс сточных вод в реку Кумшак в Цимлянске

Река подлежит федеральному государственному экологическому надзору, добавили в министерстве. Всю информацию для дальнейшего реагирования передали в Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Роспотребнадзор и минЖКХ Ростовской области.