В минприроды проверили жалобы на сброс сточных вод в реку Кумшак в Цимлянске

В Цимлянске проверили состояние реки Кумшак, сообщили в пресс-службе минприроды Ростовской области.
Ранее в соцсетях люди пожаловались на сброс сточных вод и неудовлетворительную работу очистных сооружений канализации. Также писали о заморе рыбы.
— В ходе выездного обследования, проведенного специалистом 16 июня, факт гибели водных биологических ресурсов не подтвердился, — прокомментировали в минприроды Дона.
Река подлежит федеральному государственному экологическому надзору, добавили в министерстве. Всю информацию для дальнейшего реагирования передали в Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Роспотребнадзор и минЖКХ Ростовской области.
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