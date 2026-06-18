Власти Подмосковья помогут пострадавшим от БПЛА, заявил Воробьев

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Власти Подмосковья окажут пострадавшим от атаки БПЛА всю необходимую поддержку, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей. Мы на связи с семьями и окажем всю необходимую поддержку каждому, кого затронула эта атака», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор также отметил, что продолжается тушение пожаров и ликвидация последствий атаки. Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме и делают все возможное для обеспечения безопасности жителей.
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