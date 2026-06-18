139 выпускников в Самарской области набрали 100 баллов на ЕГЭ

Мария Маринина из школы № 17 Сызрани, Елизавета Денисова из гимназии № 39 и Александра Шашкина из лицея № 76 Тольятти набрали по 100 баллов за экзамены по русскому языку и литературе. Валерия Кочетова из образовательного центра поселка Стройкерамика и Елизавета Смолева из школы № 65 Самары показали 100-балльный результат на ЕГЭ по химии и русскому языку.