139 выпускников в Самарской области набрали 100 баллов на ЕГЭ

В Самарской области озвучили первые результаты ЕГЭ. Напомним, что экзамены стартовали с 1 июня, а результаты начали появляться с 13 июня.
«Выпускники Самарской области получили результаты единого государственного экзамена по химии, литературе, истории и русскому языку», — рассказал министр образования региона Виктор Акопьян.
139 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ. А сразу пять выпускниц набрали наивысшие баллы за два экзамена.
Мария Маринина из школы № 17 Сызрани, Елизавета Денисова из гимназии № 39 и Александра Шашкина из лицея № 76 Тольятти набрали по 100 баллов за экзамены по русскому языку и литературе. Валерия Кочетова из образовательного центра поселка Стройкерамика и Елизавета Смолева из школы № 65 Самары показали 100-балльный результат на ЕГЭ по химии и русскому языку.