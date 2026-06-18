Генсек НАТО заявил, что США немедленно начнут сокращать военное присутствие в Европе

«Нужно чётко понимать, что конфигурация сил НАТО — это инструмент планирования. То, о чём заявили США, и в НАТО знали, что это произойдёт, поскольку США должны действовать на многих театрах и не должны распылять свои ресурсы, и это было объявлено ранее: они немного подсократят своё участие в конфигурации сил НАТО [в Европе]. Вопрос, который был задан вчера [в рамках саммита “Группы семи” во Франции], — произойдёт ли это немедленно. И да, это произойдёт немедленно», — рассказал глава объединения.