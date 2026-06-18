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В Красноярском крае 16-летнего подростка осудили за повторную пьяную езду

В Каратузском округе 16-летний подросток получил судимость за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

В Каратузском округе 16-летний подросток получил судимость за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Девятиклассник из села Черемушка уже попадал в поле зрения правоохранителей. Весной 2026 года комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала его на 45 тыс. рублей за пьяную езду. Однако спустя две недели после вступления постановления в силу подросток снова сел за руль. Перед этим он выпил пиво в гостях у родственников, а затем поехал на купленном ВАЗ-21093.

Автомобиль без номеров заметили сотрудники ДПС. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Погоня закончилась в Черемушке. Освидетельствование показало 0,474 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В суде подросток полностью признал вину. Выяснилось, что водительских прав у него никогда не было, в автошколе он не учился, а штраф за предыдущую пьяную поездку не оплатил.

Суд назначил ему 120 часов обязательных работ и на 2 года запретил управлять транспортом. Автомобиль конфисковали в доход государства.