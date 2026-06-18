В Красноярском крае 16-летнего подростка осудили за повторную пьяную езду

Девятиклассник из села Черемушка уже попадал в поле зрения правоохранителей. Весной 2026 года комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала его на 45 тыс. рублей за пьяную езду. Однако спустя две недели после вступления постановления в силу подросток снова сел за руль. Перед этим он выпил пиво в гостях у родственников, а затем поехал на купленном ВАЗ-21093.