Т2 подготовил колесо обозрения, интерактив и подарки для гостей Пикника Афиши

«Пикник Афиши стал для нас возможностью каждый год создавать новый уровень впечатлений. Мы стремимся делать масштабные события более комфортными, стильными и запоминающимися. В этот раз нашей главной новинкой станет колесо обозрения Т2. Аттракцион поможет гостям взглянуть на масштаб и атмосферу праздника с высоты птичьего полета и сделать самые эффектные кадры этого лета. А на земле их ждет наше фирменное маджентовое пространство с арт-объектами, зоной отдыха и крутыми подарками. Мы хотим, чтобы каждый посетитель нашел здесь свой идеальный сценарий и увез с фестиваля максимум ярких эмоций».