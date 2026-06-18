В Красноярском крае подростка отправили в закрытое спецучреждение за хранение марихуаны

В Тюхтетском округе 17-летнего подростка отправили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По материалам дела, в декабре 2025 года житель села Тюхтет отправился на пустырь за домами на улице Пролетарской, где собрал дикорастущую коноплю. Подросток перелез через забор, набрал верхушки растений в пакет и вернулся домой. Часть собранного он употребил, а остальное разложил по пакетам и спрятал в хозяйственной постройке во дворе.
Через два дня правоохранители обнаружили и изъяли тайник. Общая масса марихуаны составила более 163 г. В суде гособвинитель указал, что подросток уже длительное время демонстрировал противоправное поведение и находился в поле зрения органов профилактики. Ранее принятые меры результата не дали.
Суд согласился с позицией прокуратуры и направил подростка в спецучреждение закрытого типа до достижения 18 лет. Там он будет находиться под контролем педагогов, психологов и воспитателей.