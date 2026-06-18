В Красноярском крае подростка отправили в закрытое спецучреждение за хранение марихуаны

По материалам дела, в декабре 2025 года житель села Тюхтет отправился на пустырь за домами на улице Пролетарской, где собрал дикорастущую коноплю. Подросток перелез через забор, набрал верхушки растений в пакет и вернулся домой. Часть собранного он употребил, а остальное разложил по пакетам и спрятал в хозяйственной постройке во дворе.